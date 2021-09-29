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Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi ithalat vergisinin düşürülmesine karşı çıktı

Çarşamba, 29 Eylül 2021 10:45:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (ANDI-CPA), serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden ithal çelik ürünlerine uygulanan verginin, %10’dan %5’e düşürülmesi kararına karşı çıktı.

ANDI-CPA, hükümetin aldığı kararın, yerel çelik sektörünün toparlanmasına katkı sağlamayacağını ve yatırımların azalmasına sebep olacağını belirtti.

Ülkede, çelik ürünleri arzını sağlayacak yeterli kapasiteye sahip 5 çelik üreticisi olduğunu söyleyen ANDI-CPA, Kolombiya’nın serbest ticaret anlaşması yaptığı en az 40 ülke olduğunu ve yerel üreticilerin, bu ülkelerden ithalat vergisi ödemeden çelik ithal edebileceğini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, “İthalat vergisi oranlarının düşürülmesi, Türkiye ve Çin gibi ülkelerle hızlı serbest ticaret anlaşması imzalamaya benziyor. Ayrıca, bu durumdan tek taraflı kazanç sağlanıyor,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  kota ve vergiler  Kolombiya  |  benzer haberler »


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