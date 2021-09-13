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Kolombiya hurdaya ihracat kotası getirdi

Pazartesi, 13 Eylül 2021 16:53:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ticaret Bakanlığı, iç ve dış pazardaki hurda arzı sıkıntısı nedeniyle ülkedeki hammadde tedarikini garanti altına almak için dökme demir veya çelik hurdaya bir yıllık ihracat kotaları getirdiğini açıkladı.

Hurda ihracatçıları 80.000 mt kotaya tabi olacak.

Ticaret Bakanı Maria Ximena Lombana Villalba, “Önlemin amacı, otomotiv, otomobil parçaları ve özellikle inşaat gibi sektörlere girdi üreten çelik sektörü için gerekli olan bu hammaddenin tedarikini garanti altına almak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: hurda  Kolombiya  hammaddeler  kota ve vergiler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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