AISI ticareti korumaya yönelik yeni yasa tasarısını destekliyor

Salı, 20 Nisan 2021 15:19:23 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Ohio senatörleri Sherrod Brown ve Rob Portman tarafından teklif edilen “2021 Amerikan İş Yasasını Korumak için Küresel Piyasa Başarısızlıklarının Giderilmesi” yasa tasarısını onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AISI, yasa tasarısının, ABD’nin ticaret önlemlerini güçlendirerek ticari hilelere son vereceği ve ticaret önlemleri defalarca ihlal edenlerle mücadele etmek için gerekli yaptırım araçlarını iyileştireceği belirtildi.

AISI’nin Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Amerikan çelik endüstrisi, ekonominin belkemiği olsa da son yıllarda, adil olmayan çelik ticaretinde defalarca artış yaşadı. Yerli çelik üreticileri, ABD’nin ticaret önlemleri sayesinde rahat bir nefes almasına rağmen, antidamping vergisi veya telafi edici vergilere tabi olmayan diğer ülkelerden yapılan aynı ürünün ithalatında yeni bir artışla karşı karşıya kaldılar. Bu yasa tasarısı, mevcut sisteme kıyasla art arda soruşturmalar açılmasını sağlayarak daha hızlı bir çözüme olanak tanıyacak. Ayrıca, tasarı, Çinli çelik üreticilerinin Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nden gelen destekle Endonezya, Vietnam gibi Asya ülkelerinde ihracat odaklı yeni çelik üretim tesisleri kurması gibi sınır ötesi teşvikleri de göz önünde bulunduracak. Tasarı, ABD’li üreticilere zarar verebilecek haksız mali yardımlarla mücadelede uzun bir yol kat edecek,” dedi.

Dempsey, ayrıca yasa tasarısının, vergiden kaçmaya yönelik soruşturmaların yürütülmesi, Ticaret Bakanlığının kuru eksik göstermenin teşvik sayılması gibi iddiaların hangi standartlara göre inceleyeceğinin netleştirilmesi ve çelik piyasasındaki ticari bozulmalara yönelik diğer önlemlere ilişkin hükümlerini de olumlu bulduğunu aktardı.

Dempsey sözlerine şöyle devam etti: “Bu yasa tasarısı, ABD ticaret yasalarını güçlendirerek, Amerikan kamuoyuna, hükümetlerinin her Amerikalı işçiye eşit şartlar altında bir rekabet alanı sağlamak için her türlü araca sahip olduğuna dair güven vermeye yardımcı olacaktır. Senatör Brown ve Portman’ın Amerikan çelik endüstrisini destekleyen daimi liderliğini takdir ediyor ve senatörleri bu tasarıyı hızla desteklemeye çağırıyoruz.”