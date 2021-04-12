AIC, İtalya ve İspanya’da üç projeye dahil oldu

Pazartesi, 12 Nisan 2021 15:55:43 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli Automazioni Industriali Capitanio (AIC), İtalya ve İspanya’da üç projeye dahil olacağını açıkladı.

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie Venete, İtalya’nın Mura bölgesindeki haddeleme tesisinin geliştirmesi için AIC şirketini seçti. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 180.000 mt seviyesinde. AIC, tesisin tamamının modernleştirilmesi kapsamında, tesise yeni ekipmanlar ve yazılım tasarlayacak, geliştirecek ve temin edecek. Proje iki aşamalı olarak uygulanacak. AIC ayrıca, başlangıç desteği olarak kurulum denetimi ile uygulama aşamalarına dahil olacak ve uzaktan yardım sağlayacak. Projenin ilk aşaması bu yılın Ağustos ayında başlayacak.

İtalyan çelik çubuk üreticisi Ferriera Alto Milanese ise, İtalya’nın Varese şehrinin Caronno Pertusella kasabasında bulunan kangal çubuk tesisine yeni kontrol paneli tedarik etmesi için AIC ile anlaştı. Bu proje, gelecekteki bakım maliyetlerini azaltacak, sorunların giderilmesini kolaylaştıracak ve sistem esnekliğini artıracak.

Son olarak AIC, İspanya merkezli Siderúrgica Sevillana, S.A. şirketinin elektrik ark ocak birimi için yeni elektrik trafoları temin ettiğini açıkladı. AIC ayrıca, tesisin elektrik ark ocağı için yedek parçalar da temin etti. Ekipmanın tüm parçaları üç hafta içinde birleştirildi, test edildi, onaylandı ve müşterinin tesisine teslim edildi. AIC, proje kapsamında ürün garantisi verdi ve uzaktan destek de sağlayacak.