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AHMSA’nın madencilik birimi konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu

Pazartesi, 19 Aralık 2022 10:00:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) madencilik birimi konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Yıllık 6,6 milyon mt’dan fazla termal kömür ve demir cevheri çıkarma kapasitesi bulunan Minera del Norte (Minosa) Federal Elektrik Komisyonu’nun (CFE) kömür alımlarını durdurduğu 2020 yılından bu yana mali sıkıntılar yaşıyor.

Mimosa 2020 yılının Haziran ayında Meksika’da ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında ABD’de konkordato talep etmişti. CFE’ye yapılan kömür satışlarının şirketin ana gelir kaynağı olduğu ifade edildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika Madencilik AHMSA 

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