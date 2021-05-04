AHMSA ilk çeyrekte net zarar açıkladı

Salı, 04 Mayıs 2021 11:31:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika merkezli entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA), bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 5,21 milyar MXN (258,5 milyon $) net zarara kıyasla, 2,65 milyar MXN (131,7 milyon $) net zarar kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen AVFÖK zararı ise, geçen yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 122 milyon $ net zarara kıyasla, 27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

AHMSA’nın bu yılın ilk çeyreğinde net satış geliri, yıllık %10,2 düşüşle 7,32 milyar MXN (363,1 milyon $) seviyesinde yer aldı.

1$ = 20,15 MXN (3 Mayıs)