BAE’li Azizi, KEZAD sanayi bölgesinde inşaat demiri haddehanesi kurmayı planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Azizi Developments, ülkedeki varlığını genişletme ve inşaat sektöründen gelen talebi destekleme stratejisi kapsamında Abu Dabi’de inşaat demiri haddehanesi kurmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu yatırımla çelik üretimine adım atmış olacak.

Açıklamaya göre tesis, Abu Dabi’nin önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri haline gelen Khalifa Ekonomik Bölgesi Abu Dhabi (KEZAD) içinde inşa edilecek. Proje kapsamında yıllık yaklaşık 600.000 milyon mt üretim kapasitesine sahip modern bir haddehane kurulacak. Üretimin, altyapı ve gayrimenkul projelerinde kullanılan yerel uzun mamul arzını güçlendirmesi hedefleniyor.

Yatırımın şirkete temel bir inşaat girdisi üzerinde kontrol sağlaması bekleniyor. Yerel üretim sayesinde yabancı tedarikçilere bağımlılığın azaltılması, tedarik istikrarının ve malzeme standardizasyonunun iyileştirilmesi amaçlanıyor. Tesis, döküm kütük kullanarak uluslararası standartlara uygun inşaat demiri üretecek. Ürün portföyünün hem kangal hem de düz formda farklı çapları kapsayacağı belirtildi. Haddehanenin teknolojisi, İtalya merkezli Pomini Long Rolling Mills tarafından tedarik edilirken, projenin başlıca danışmanı olarak Dastur Engineering International görevlendirildi.

Piyasa oyuncuları, BAE’de kurulacak yeni haddehanenin orta vadede yerel uzun mamul arzını destekleyebileceğini ifade ediyor. Ülkedeki inşaat faaliyetlerinin altyapı ve gayrimenkul projeleriyle bağlantılı olarak sürmesi, bu yatırımın talep tarafında karşılık bulabileceğine işaret ediyor.