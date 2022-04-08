Adnan Aslan yeniden ÇİB Başkanı olarak seçildi

Cuma, 08 Nisan 2022 16:48:03 (GMT+3) | İstanbul

Bir önceki dönemde Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı olan Adnan Aslan, birliğin gerçekleştirdiği olağan seçimli genel kurulda yeni dönem için yeniden başkan olarak seçildi.

Seçim sonrası konuşan Adnan Aslan, “Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Sektörümüzü ileriye taşıyacak projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çelik sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor. İhracatımızı daha da yukarılara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.