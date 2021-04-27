Acciaierie d’Italia’ya yeni direktör atandı

Salı, 27 Nisan 2021 17:26:33 (GMT+3) | Brescia

Önceki adıyla ArcelorMittal olarak bilinen Taranto merkezli çelik tesisi Acciaierie d’Italia’nın direktörlüğünü Vincenzo Dimastromatteo üstlendi.

Önceden Ferriera di Servola tesisinin Üretim Müdürü görevini yapan Dimastromatteo, bundan böyle doğrudan şirketin CEO’su Lucia Morselli’ye ve teknik koordinatör Adolfo Bufo’ya rapor verecek. Görev değişikliğine yönelik talimatın, şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Arturo Ferruci tarafından imzalandığı belirtildi. Dimastromatteo, görevini, Taranto’da Özel Yatırım Direktörlüğünü üstlenen Loris Pascucci’den devralacak. Geçmişte, Ilva tesisinin yönetimi Riva Group’tayken, Dimastromatteo tesisin yüksek fırın bölümünün başında yer almıştı.

ArcelorMittal Italia, devlete ait Invitalia’nın %38 ve ArcelorMittal’ın %62 hisseyle AM InvestCo Italy’nin sermayesine ortak olmasıyla iki hafta önce değişikliğe giderek Acciaierie d’Italia ismini almıştı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında imzalanan anlaşmaya göre, ArcelorMittal’in %40 oranındaki hissesini elinde tutması ve şirketin ortak yönetiminde söz sahibi olabilmesi için 70 milyon € yatırım yapması gerekirken, Invitalia 2022 yılı itibarıyla hisse payını %60’a çıkarabilecek.