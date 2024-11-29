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Acciaierie d’Italia’nın varlıkları için yarış başladı

Cuma, 29 Kasım 2024 15:18:02 (GMT+3)   |   Brescia
       

Basında çıkan haberlere göre dört İtalyan çelik şirketinden (Marcegaglia, Sideralba, Eusider, Industrie metalli Cardinale) oluşan bir konsorsiyum, Acciaierie d’Italia’nın varlıklarının bir kısmını satın almayı planlıyor. Öte yandan iki yabancı şirket ise (Hindistan merkezli Vulcan Green Steel ve Azerbaycan merkezli Baku Steel) tüm kompleksi satın almak için sürece dâhil oldu

Hint Vulcan Green Steel, 2017 yılında şirketin varlıklarını satın almak istemiş ancak o dönemde ArcelorMittal ile rekabet edememişti. Baku Steel ise tesisin üretimini karbondan arındırmak amacıyla doğal gaz temin edebilmek için İtalya hükümetiyle görüşüyor.

Çok fazla şirketin talip olduğu göz önünde bulundurularak tekliflerin sunulması için son tarih 30 Kasım 2024’ten 10 Ocak 2025’e ertelendi.

Acciaierie d’Italia on varlıktan oluşuyor ve bu varlıkların toplamda yaklaşık 1,6 milyar €’ya satılması planlanıyor. Söz konusu tutarın 1 milyar €’su ekipmanı yenilemek için kullanılırken, 680 milyon € yenilikçi çözümler geliştirilmesi için ayrılacak. 

Öte yandan şirkete atanan yönetim birçok sorunla karşı karşıya. İtalya Çevre Bakanlığı, 30 gün içinde Taranto tesisindeki 4 No’lu yüksek fırından kaynaklanan nitrojen oksit emisyonunun azaltılmasını talep etti. Şirket 15 Ekim tarihinde 1 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almadan önce tesiste birkaç aydır sadece 4 No’lu yüksek fırın faaliyet gösteriyordu. Önümüzdeki yılın Şubat ayında 2 No’lu yüksek fırın yeniden devreye alınması ve üretimin 2025 yılında 4,5-5 milyon mt’a ulaşması planlanıyor. 


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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