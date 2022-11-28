Acciaierie d’Italia’nın toparlanması için devletin mali yardımı gerekiyor

Pazartesi, 28 Kasım 2022 15:21:26 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan Metal İşçileri Sendikası (UILM), hükümete bir çağrıda bulunarak nakit akışı sıkıntısı yaşayan ve yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’ya mali yardım yapılmasını ve şirketi kamulaştırmak için acilen müdahale edilmesini istedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ağustos ayında ülkenin Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, hükümetin Aiuti Bis programı kapsamında Acciaierie d’Italia’ya 500 milyon € ile 1 milyar € arasında mali yardım yapabileceğini açıklamıştı.

Birlik şirketin üretim kapasitesini 5,7 milyon mt’a yükseltme planlarının aksine, mevcut üretim hacminin üç milyon mt’un hafifçe üzerinde olduğunu belirtti. Şirketin Taranto’da bulunan çelik tesisi şu anda yalnızca iki adet yüksek fırınla ​​faaliyet gösteriyor ve neredeyse tüm bitirme hatları askıya alınmış durumda. Faaliyetlerin askıya alınması istihdamı ve üretimi riske atıyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Mayıs ayında Invitalia, ArcelorMittal ve Ilva yetkilileri arasında Acciaierie d’Italia’nın kamu hisselerinin %38’den %60’a çıkmasını sağlayacak anlaşmanın uygulanması 2024’e ertelenmişti.