Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde bir yüksek fırın daha kapandı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 15:44:24 (GMT+3) | Brescia

İtalya Metal İşçileri Sendikası UILM Genel Sekreteri Rocco Palombella dün yerel gazete Corriere della Serra’ya verdiği bir demeçte Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinin geleceğine ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Söz konusu tesiste yalnızca 4 No’lu yüksek fırının faaliyette olduğunu, 1 No’lu yüksek fırının 2023 yılının Ağustos ayında ve 2 No’lu yüksek fırının da birkaç gün önce kapatıldığını ifade etti.

Bu koşullar altında tesisin üretim kapasitesinin birkaç ay öncesine kadar yaklaşık 3 milyon mt ve 2012 yılında 8 milyon mt’un üzerindeyken yaklaşık 1 milyon mt seviyesine düştüğü ve faaliyetlerinin yavaş yavaş sona geldiği görülüyor. Ayrıca tüm bu gelişmeler kok bataryaları ve hatların işleyişinin kesintiye uğramasına yol açarak tesisinin güvenliğini tehlikeye de atıyor.

Palombella, şirket ve ArcelorMittal arasındaki görüşmelerin durumu daha da kötüleştirdiğini ve hiç kimsenin tesisin geleceğini önemsemediğini savundu. Aynı zamanda elinde olsaydı 5 No’lu yüksek fırını yeni teknolojilerle yeniden inşa edeceğini ve aynı zamanda iki yeni elektrik ark ocağı devreye alacağını, İtalya Ulusal Kalınma ve Dayanıklılık planı kapsamında bu amaç için zaten 2 milyar € fon tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.