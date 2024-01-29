﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde bir yüksek fırın daha kapandı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 15:44:24 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Metal İşçileri Sendikası UILM Genel Sekreteri Rocco Palombella dün yerel gazete Corriere della Serra’ya verdiği bir demeçte Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinin geleceğine ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Söz konusu tesiste yalnızca 4 No’lu yüksek fırının faaliyette olduğunu, 1 No’lu yüksek fırının 2023 yılının Ağustos ayında ve 2 No’lu yüksek fırının da birkaç gün önce kapatıldığını ifade etti.

Bu koşullar altında tesisin üretim kapasitesinin birkaç ay öncesine kadar yaklaşık 3 milyon mt ve 2012 yılında 8 milyon mt’un üzerindeyken yaklaşık 1 milyon mt seviyesine düştüğü ve faaliyetlerinin yavaş yavaş sona geldiği görülüyor. Ayrıca tüm bu gelişmeler kok bataryaları ve hatların işleyişinin kesintiye uğramasına yol açarak tesisinin güvenliğini tehlikeye de atıyor.

Palombella, şirket ve ArcelorMittal arasındaki görüşmelerin durumu daha da kötüleştirdiğini ve hiç kimsenin tesisin geleceğini önemsemediğini savundu. Aynı zamanda elinde olsaydı 5 No’lu yüksek fırını yeni teknolojilerle yeniden inşa edeceğini ve aynı zamanda iki yeni elektrik ark ocağı devreye alacağını, İtalya Ulusal Kalınma ve Dayanıklılık planı kapsamında bu amaç için zaten 2 milyar € fon tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İtalyan Cogne Acciai Speciali hurda tedarikçisinin çoğunluk hissesini satın alacak

29 Oca | Çelik Haberler

Avrupalı sıcak rulo sac üreticileri cansız talebe rağmen fiyat yükseltiyor, ithal fiyatlar çoğunlukla yatay

25 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Acciaierie d'Italia’nın mülkiyetine ilişkin kararını değiştirdi

22 Oca | Çelik Haberler

Feralpi Almanya’daki tesisinde hidrojen kullanımını araştırıyor

18 Oca | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %6,5 arttı

18 Oca | Çelik Haberler

Metinvest ve Danieli İtalya’daki Piombino tesisindeki üretimi artırmak için anlaşma imzaladı

18 Oca | Çelik Haberler

Assofermet 2024 yılını “Zorluklarla dolu bir yılın ardından temkinli iyimserlik” olarak değerlendirdi

16 Oca | Çelik Haberler

Assofermet İtalya hurda piyasasına yönelik beklentilerinde temkinli

15 Oca | Çelik Haberler

İtalya çelik sanayi için yeni gelişim planında dört ana bölgeye odaklanıyor

15 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal İtalya hükümetinin Acciaierie d'Italia’yı devralma planını reddetti

11 Oca | Çelik Haberler