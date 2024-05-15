Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde üretim ilk kez tamamen durdu

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 15:57:25 (GMT+3) | Brescia

Yerel basında çıkan haberlere göre 11 Mayıs tarihinde İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde yangın çıktı. Çalışanlar söz konusu yangından herhangi bir zarar görmezken, 4 No’lu yüksek fırına kok aktarmak için kullanılan taşıma bandında mekanik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle tüm tesiste faaliyetini sürdüren tek yüksek fırın kapatıldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 ve 2 No’lu yüksek fırınlar halihazırda sırasıyla 2023 yılının Ağustos ve 2024 yılının Ocak aylarında askıya alınmıştı.

Teknisyenler yangın sonrası bakım çalışmalarının uzun sürmeyeceğini düşünse de şu anda İtalya’nın en büyük çelik tesisi tarihte ilk kez tamamen devre dışı kaldı. Öte yandan söz konusu yangından önce de düşük kapasitede faaliyet gösteren 4 No’lu yüksek fırın, 16.500 mt kapasitesine karşın günde yalnızca 4.000-5.000 mt pik demir üretiyordu.