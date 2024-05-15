﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde üretim ilk kez tamamen durdu

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 15:57:25 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre 11 Mayıs tarihinde İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisinde yangın çıktı. Çalışanlar söz konusu yangından herhangi bir zarar görmezken, 4 No’lu yüksek fırına kok aktarmak için kullanılan taşıma bandında mekanik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle tüm tesiste faaliyetini sürdüren tek yüksek fırın kapatıldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 1 ve 2 No’lu yüksek fırınlar halihazırda sırasıyla 2023 yılının Ağustos ve 2024 yılının Ocak aylarında askıya alınmıştı.

Teknisyenler yangın sonrası bakım çalışmalarının uzun sürmeyeceğini düşünse de şu anda İtalya’nın en büyük çelik tesisi tarihte ilk kez tamamen devre dışı kaldı. Öte yandan söz konusu yangından önce de düşük kapasitede faaliyet gösteren 4 No’lu yüksek fırın, 16.500 mt kapasitesine karşın günde yalnızca 4.000-5.000 mt pik demir üretiyordu.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Assofermet: İtalya çelik piyasasında satış fiyatları ve talep yükseliyor

14 May | Çelik Haberler

Assofermet: Nisan ayında hurda fiyatları İtalya ve küresel piyasada yatay seyretti

13 May | Çelik Haberler

AB’li üreticilerin soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları artsa da kabul görebilir fiyatlar yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

İtalya'da yerel hurda fiyatları hafif yukarı yönlü

03 May | Hurda ve Hammadde

Avrupa sıcak rulo sac piyasasına temkinli iyimserlik hakim, ithal fiyatlar halen yükselişte

02 May | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupalı sıcak rulo sac üreticileri fiyatlarını artırmaya çalışıyor, ithalat fiyatları daha da yükseldi

26 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

İtalya’da yerel hurda fiyatları yatay seyrederken beklentiler olumlu

26 Nis | Hurda ve Hammadde

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart ayında %12,6 azaldı

22 Nis | Çelik Haberler

Acciaierie d’Italia’nın endüstriyel planı için yeni yatırımcılar var

22 Nis | Çelik Haberler

AB’de sıcak rulo sac fiyatları dip seviyeyi görebilir, ithal fiyatlar yükseldi

19 Nis | Yassı Ürünler ve Slab