Acciaierie d’Italia üretimi sürdürülebilir şekilde yenilemek için Bari Politeknik Üniversitesi ile ortaklık kurdu

Çarşamba, 12 Ekim 2022 16:29:55 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, Bari Politeknik Üniversitesi ile teknolojik danışmanlık ve çelik üretim süreçlerinin sürdürülebilir bir şekilde yenilenmesi için ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Söz konusu anlaşmayla şirketin çelik sektörüne yönelik araştırma, teknolojik geliştirme ve yenileme faaliyetlerini destekleyecek uzun vadeli bir ilişki kuruldu. Taraflar bölgesel ekonomi ve üretimin büyümesine daha fazla katkıda bulunmayı ve üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekmeyi hedefliyor.

Acciaierie d’Italia CEO’su Lucia Moselli, “Bu anlaşmayla ekolojik ve enerji geçişini ileriye taşıyarak çelik üretiminin sürdürülebilirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu ortaklığın şirket, üniversite ve dolayısıyla Puglia bölgesi üzerinde büyük etkisi olacak,” dedi.