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Acciaierie d’Italia: Taranto tesisi teknik sorunlar nedeniyle devre dışı kalacak

Cuma, 27 Haziran 2025 15:41:23 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia Taranto tesisinin durumuna dair yeni bir güncelleme paylaştı. Şirketin hükümet tarafından atanan yetkililerine göre planlama safhasında öngörülmesi mümkün olmayan ciddi teknik sorunlar nedeniyle tesisin yeniden devreye alınmasında gecikme yaşanacak. Önceki yönetim tarafından kaynaklanan bu sorunların orijinal planda değişiklikler yapılmasına yol açtığı ifade ediliyor. Bahsi geçen sorunlar arasında işçi güvenliği, yönetmelikler ve iş güvencesi gibi önemli kalemler yer almıyor.

2 No’lu yüksek fırın önceki hasardan dolayı devre dışı

Yeniden devreye alma planını etkileyen en önemli husus 2 No’lu yüksek fırından kaynaklıyor. Öyle ki 2024 yılının Şubat ayında üreticinin yönetim kademesine hükümet tarafından atanma yapıldığında yüksek fırın devre dışı olsa da içinde halen sıcak pik demir bulunduğu için boşaltma işlemleri yapılamamıştı. Yüksek fırında 2024’ün Aralık ayında başlatılan güvenlik çalışmaları 2025’in Mart ayında tamamlandı.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, önceki yönetim döneminde gerçekleştiği açıkça ortada olan önemli boyutta yapısal hasar tespit edildiği için yüksek fırının devreye alınması ertelendi. Buna paralel olarak gerekli onarım malzemelerinin tedarik süreci başlatıldı.

1 No’lu yüksek fırında da faaliyetler durdu

Tüm bunlara ilave olarak, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 1 No’lu yüksek fırın da devre dışı bırakıldı ve fırının ne zaman yeniden devreye alınacağı bilinmiyor.

Yeni yönetim, bu sıkıntılara rağmen yeniden başlatma planına devam edeceklerine dair taahhütte bulundu. Tesiste iş güvenliği ve iş güvencesini teminat altına almak isteyen yönetim, Taranto tesisinin yeniden faaliyete geçmesi için tüm kurumlar ve hissedarlar ile iş birliği yapmaya devam edecek.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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