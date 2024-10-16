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Acciaierie d’Italia Taranto tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

Çarşamba, 16 Ekim 2024 12:24:47 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, Taranto tesisinde 2023 yılının Ağustos ayında askıya aldığı 1 No’lu yüksek fırını 15 Ekim tarihinde yeniden devreye aldı. Fırının devreye alınması, tesisin yeniden canlandırılmasında önemli bir adıma ve karbondan arındırma planının bir parçası olan ve doğrudan indirgenmiş demirle faaliyet gösteren elektrik ark ocaklarına geçişin başlangıcını temsil ediyor.

1 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınması, üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra tesisin daha modern ve sürdürülebilir teknolojilere geçişi sırasında ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem taşıyor. 2025 yılının Şubat ayında yeniden devreye alınması beklenen 2 No’lu yüksek fırın ile gelecek yıl şirketin çelik üretiminin 4,5-5 milyon mt'a ulaşması bekleniyor. Uzun vadede şirketin stratejik karbondan arındırma planı doğrultusunda geleneksel yüksek fırınların yerini elektrik ark ocakları alacak.

1No’lu yüksek fırında gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında istikrarlı üretimi sağlamak için dahili refrakter onarıldı ve diğer teknik iyileştirmeler uygulandı. Termal enerji santralinde nitrik oksit ve kükürt dioksit emisyonunu azaltmaya yönelik sistemlerin kurulumuyla tesisin çevresel performansı iyileştirilecek.

Fırının yeniden devreye alınmasının önemini vurgulayan Acciaierie d’Italia’ya hükümet tarafından atanan yönetici Giancarlo Quaranta, bunun karbondan arındırma süreci ve tesisin yenilenmesine yönelik somut bir ilk adım olduğunu belirtti. Söz konusu gelişmelerin, ülkenin rekabet gücüne ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı hedefleyen devlet kurumları ve endüstriyel ortakların dahil olduğu bir ekip çalışmasıyla elde edildiği ifade edildi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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