Acciaierie d’Italia rekabet gücünü artırmak için denizcilik faaliyetlerine yeniden başladı

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, bakımsızlık ve sertifikaların süresinin dolması sebebiyle hizmet dışı kalan deniz filosunu verimliliğinin yanı sıra iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü artırmak amacıyla yakın zaman önce yeniden devreye aldığını duyurdu.

Şirketin 2020 yılından bu yana Singapur’da bekleyen VLOC gemisi Gemma’nın Brezilya’dan Taranto’ya hammadde taşımacılığı faaliyetlerine tahsis edildiği ve 315.000 mt’a kadar demir cevheri taşıyabildiği ifade edildi. Söz konusu geminin bu yılın Kasım atında Taranto’ya varması bekleniyor.

Bununla birlikte kapasitesi 30.000 mt seviyesinde yer alan ve yarı ile nihai mamul taşımacılığına ayrılan Ursa Minor gemisinin kapsamalı bakım çalışmalarının ardından bu hafta yeniden yelken açacağı, şirketin Taranto tesisinden yarı mamulleri Cenova limanı üzerinden İtalya’nın kuzeyine taşıyacağı dile getirildi. Öte yandan Ursa Minor’ın kardeş gemisi Ursa Major’ın bakım ve yeniden sınıflandırma çalışmalarının ardından bu yılın sonunda tekrardan faaliyetlere başlayacağı vurgulandı. Hem Ursa Minor hem de Ursa Major’ın Acciaierie d’Italia’nın Cenova, Novi ve Racconigi tesislerine tedarik sağlayarak gecikmeleri azaltacağı, şirket dışındaki gemilere olan bağımlılığı bertaraf edeceği ve lojistik faaliyetlerinde verimlilik ile kontrol açısından rekabet avantajı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca İtalyan çelik üreticisinin gerekli bakım çalışmalarının ardından Corona Australe ve Corona Boreale gibi daha küçük gemilerini de faaliyete alacağı bildirildi.