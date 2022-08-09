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Acciaierie d’Italia devletten 1 milyar €’ya kadar finansman alabilir

Salı, 09 Ağustos 2022 11:46:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya’nın Ekonomik Kalkınma Bakanlığı (Mise), hükümetin nakit akışı sıkıntısı yaşayan ve yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’yı desteklemek için Aiuti Bis programı kapsamında şirkete 500 milyon € ile 1 milyar € arasında mali yardım yapabileceğini açıkladı.

Aiuti Bis, yarı iletken çip gibi ülkenin stratejik sektörlerine yatırım çekilmesi ve endüstriyel tedarik zincirlerinin gelişimi için hükümet tarafından tahsis edilen yaklaşık 17 milyar € ile İtalyan şirketlerin rekabet gücünü desteklemeyi amaçlıyor. Söz konusu fonun 5,5 milyar €’su şirketler için ayrılırken, 1,2 milyar €’su ise vergi kamasının azaltılmasında kullanılacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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