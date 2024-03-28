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Acciaierie d’Italia borçları için 120 milyon € ek finansman aldı

Perşembe, 28 Mart 2024 12:13:22 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı finans ve sigorta şirketi Sace, İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın tedarikçilerine olan borçlarını ödemesi için 120 milyon €’luk bütçe ayırdı. Söz konusu finansman Sace’nin Acciaierie d’Italia’nın müşterilerine kredi vermek amacıyla son birkaç hafta içinde açtığı 100 milyon €’luk başka bir kredi limitine eklenecek.

Üreticinin tedarikçi birliklerinden olan Aigi’nin Başkanı Fabio Greco, “Bu, nihai çözüm olmasa da kesinlikle önemli bir adım,” şeklinde yorum yaptı.

Bu maddi yardımlarla Taranto tesisinde kademeli olarak onarım çalışmaları gerçekleştirilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun vereceği 320 milyon € tutarındaki hibenin onay alması hedefleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Acciaierie d'Italia, İtalya hükümetinden de 150 milyon € finansman alacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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