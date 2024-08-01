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Acciaierie d’Italia 2026 yılına kadar tamamen faaliyete geçecek

Perşembe, 01 Ağustos 2024 15:10:08 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan sendika Fiom-Cgil’in açıklamasına göre İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın Taranto tesisi, hükümet ve Avrupa Birliği’nden toplamda 620 milyon € finansman alacak.

Söz konusu finansman ile Taranto tesisindeki ekipmanlar kademeli olarak yeniden devreye alınacak. Bu yıl Ekim-Kasım döneminde 1 No’lu yüksek fırın yeniden faaliyete geçecek. Böylece Acciaierie d’Italia bu yıl toplamda 1,9-2,2 milyon mt üretim gerçekleştirecek. 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 2 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınmasıyla önümüzdeki yıl üretimin 4,5-5 milyon mt olması bekleniyor. Fırınlar yeniden devreye alındıktan yaklaşık bir ay sonra bakım çalışmaları için durdurulacak.

2026’nın başından itibaren 1 ve 4 No’lu yüksek fırın faaliyette olacak ve 2 No’lu yüksek fırın 2 Nisan tarihinde devreye alınacak. 2026 yılının bahar aylarından itibaren ise Taranto tesisinde tüm fırınlar faaliyette olacak.

Öte yandan Acciaierie d’Italia’nın alımına ilişkin dün ihale başlatıldı. İhale 20 Eylül’e kadar açık olacak ve katılmak isteyen şirketlerin bazı şartlara uyması gerekecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere birkaç şirket Acciaierie d’Italia’ya ilgi gösterdi. Potansiyel yatırımcılar arasında İtalyan Arvedi, Ukrayna merkezli Metinvest, Hindistan merkezli Vulcan Green Steel, Almanya merkezli Steel Mont, Kanada merkezli Stelco, İtalya merkezli Marcegaglia, Sideralba ve Arvedi yer alıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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