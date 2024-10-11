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Acciaierie d’Italia 1 No’'lu yüksek fırınını 15 Ekim'de yeniden devreye alacak

Cuma, 11 Ekim 2024 14:50:59 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, Taranto tesisinde bulunan 1 No’lu yüksek fırınını 15 Ekim tarihinde yeniden başlatacak. Fırın, bakım çalışmaları nedeniyle 2023 yılının Ağustos ayında askıya alınmıştı. Böylece tesisteki üç yüksek fırından ikisi faaliyette olacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere 2 No’lu yüksek fırının da 2025 yılı Şubat ayında yeniden devreye alınmasıyla gelecek yıl şirketin üretimi 4,5-5 milyon mt’a çıkacak.

Fırını yeniden devreye alma törenine İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso ve Acciaierie d’Italia’ya hükümet tarafından atanan yönetici Giancarlo Quaranta katılacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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