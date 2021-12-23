Acciai Speciali Terni 2021 yılını 53 milyon €’nun üzerinde net kârla kapattı

Perşembe, 23 Aralık 2021 16:36:53 (GMT+3) | Brescia

İtalyan paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni (AST), 2021 yılını 53,34 milyon € net kâr ve 2 milyar €’nun üzerinde ciro ile kapattığını açıkladı. Bu yıl şirket 1,79 milyon ton sıvı çelik üretti, bu seviyeye 2013 yılından bu yana ulaşılamamıştı.

AST, “hammadde ve enerji tedarik piyasalarını vuran gerçek bir fırtına” ile yüzleşmek ve bu koşulları yönetmek zorunda olmasına rağmen, özellikle mali yılın ikinci yarısında performansının iyileştiğini belirtti.

Şirket, “Bugün talep canlanıyor (zayıf otomotiv sektöründen gelen talep hariç), bu da tesislerin tam kapasitede faaliyet göstermesiyle önemli üretim seviyelerine ulaşılmasını sağladı. Hem dış hem de iç pazarda verimlilik ve kalite büyük ölçüde iyileşti,” dedi.

Acciai Speciali Terni, geçtiğimiz yıl şirkette İtalya çelik sektöründeki ortalamanın altı katı olmak üzere 13 adet kaza meydana geldiğini ve “şimdiye kadarki en iyi sonuca (kaza sıklığı endeksi önceki yıl kaydedilen 3,4’e kıyasla 3,3 oldu) ulaştığını” ifade etti.

Almanya merkezli ThyssenKrupp, Arvedi Group’a sağlıklı bir tesis bırakıyor. 16 Eylül tarihinde AST, Arvedi’ye satılarak “İtalya ve Avrupa çelik sektörü için stratejik bir konumda bulunan AST’nin tarihinde yeni bir sayfa açıldığı,” belirtildi.