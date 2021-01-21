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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Kasım ayında %4,8 azaldı

Perşembe, 21 Ocak 2021 10:09:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığının İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak paylaştığı verilere göre, Kasım ayında ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Ekim ayına kıyasla %4,8 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %28,8 düşüşle 48.686 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 44,4 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 59,2 milyon $’a kıyasla 41,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği pazar, Ekim ayında kaydedilen 24.929 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 21.351 mt’a kıyasla 27.091 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.291 mt ile Japonya, 4.517 mt ile Fransa, 3.501 mt ile Meksika ve 2.975 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ticaret  ABD  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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