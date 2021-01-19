ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %3,3 düştü

Salı, 19 Ocak 2021 09:38:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında kaydedilene kıyasla %3,3 düşüş ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %23,5 artışla 44.919 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 55,1 milyon $’a ve 2019’un Kasım ayında kaydedilen 46,8 milyon $’a kıyasla 55 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 14.501 mt’a ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 11.171 mt’a kıyasla 14.875 mt ile Meksika olarak kaydedildi. Meksika’yı 13.969 mt ile Kanada, 5.919 mt ile Çin, 3.154 mt ile Kore ve 3.018 mt ile Almanya takip etti.