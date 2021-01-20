ABD’nin profil ihracatı Kasım ayında %17,5 azaldı

Çarşamba, 20 Ocak 2021 09:54:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin profil ihracatı (U, I, H, L ve T kesim profiller dahil) 2020 yılının Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %17,5 düşüş ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %3,2 artışla 40.225 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise, bir önceki ay kaydedilen 30,3 milyon $ ve geçen yıl Kasım ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a kıyasla 24,6 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla profil ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 26.746 mt ve geçen yıl Kasım ayında kaydedilen 19.937 mt’a kıyasla 22.399 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.293 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri profil ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.