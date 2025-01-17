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ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım’da aylık %17,8 geriledi

Cuma, 17 Ocak 2025 10:16:23 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %17,8 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,5 artışla 29.631 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 35,1 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 28,4 milyon $’a kıyasla 29,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 26,801 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 18.744 mt’a kıyasla 20.854 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.360 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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