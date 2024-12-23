ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim’de aylık %5,5 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %5,5 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %34,1 artışla 34.915 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 40,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a kıyasla 35 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Eylül ayında kaydedilen 25.943 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 14.738 mt’a kıyasla 26.801 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 7.804 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.