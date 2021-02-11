ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Aralık ayında %147,4 arttı

Perşembe, 11 Şubat 2021 10:33:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı Kasım ayına göre %147,4 artış ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %19,4 düşüşle 82.109 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 110,1 milyon $’a kıyasla 75,3 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 9.913 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 35.672 mt’a kıyasla 39.389 mt ithalat yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 19.690 mt ile Meksika, 6.550 mt ile Brezilya, 4.317 mt ile Arjantin ve 3.105 mt ile Kanada takip etti.