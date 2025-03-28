ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak’ta aylık %24,1 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %24,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 5.694 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 13,4 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 16,9 milyon $’a kıyasla 17,7 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.360 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.998 mt’a kıyasla 2.756 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.204 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.