ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında aylık %3,1 yükseldi

Perşembe, 04 Nisan 2024 09:21:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %15,7 düşüşle 5.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 19,3 milyon $’a kıyasla 16,9 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.236 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.012 mt’a kıyasla 2.999 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.996 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.