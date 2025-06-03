ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart’ta aylık %22,5 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart ayında bir önceki aya kıyasla %22,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %22,8 artışla 7.853 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 19,8 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 19,3 milyon $’a kıyasla 26,2 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.177 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.071 mt’a kıyasla 4.023 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 3.401 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.