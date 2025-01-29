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ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım’da aylık %16,1 artış kaydetti

Çarşamba, 29 Ocak 2025 09:42:11 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %16,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 artışla 6.926 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a kıyasla 21,2 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.311 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.045 mt’a kıyasla 2.937 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.617 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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