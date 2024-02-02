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ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım ayında %12,1 düştü

Cuma, 02 Şubat 2024 09:20:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %12,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %11,6 düşüşle 5.528 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 19,1 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 19 milyon $’a kıyasla 17,1 milyon $ oldu. 

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.365 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.878 mt’a kıyasla 3.046 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.000 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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