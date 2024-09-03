ABD’nin mekanik boru ihracatı Haziran ayında %13,7 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,7 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,9 düşüşle 5.890 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 17,4 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.373 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.136 mt’a kıyasla 3.420 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.058 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.