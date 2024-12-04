ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %11,2 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %11,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 düşüşle 5.476 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 17,3 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 17,7 milyon $’a kıyasla 15,1 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.537 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.020 mt’a kıyasla 2.949 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.137 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.