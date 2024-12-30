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ABD’nin mekanik boru ihracatı Ekim’de aylık %5,8 artış kaydetti

Pazartesi, 30 Aralık 2024 09:55:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %8,1 düşüşle 5.816 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 15,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 19,1 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.949 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.365 mt’a kıyasla 3.311 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.165 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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