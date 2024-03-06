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ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında %2,1 geriledi

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:21:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %29,1 artışla 5.411 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.046 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 2.011 mt’a kıyasla 3.236 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.861 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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