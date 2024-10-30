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ABD’nin mekanik boru ihracatı Ağustos ayında %8,6 arttı

Çarşamba, 30 Ekim 2024 09:26:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %8,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 6.087 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 16 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 17,3 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 3.378 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.226 mt’a kıyasla 3.537 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.055 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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