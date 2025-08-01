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ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %21,7 geriledi

Cuma, 01 Ağustos 2025 10:00:38 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %21,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,8 düşüşle 4.923 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 14,2 milyon $ oldu.

Mayıs ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.974 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.373 mt’a kıyasla 2.844 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.810 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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