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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 arttı

Çarşamba, 18 Ocak 2023 09:05:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Ocak 2022 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 artışla ve yıllık %7,7 düşüşle 1.453.310 mt oldu.

14 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,7 olurken, bu oran önceki hafta %71,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %79,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,9 düşüşle ve %71,5 kapasite kullanım oranıyla 2.900.269 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 3.148.838 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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