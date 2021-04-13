ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Şubat ayında %3,1 azaldı

Salı, 13 Nisan 2021 09:48:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %3,1 ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %9,9 düşüşle 100.458 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 110,7 milyon $ ve önceki yıl Şubat ayında kaydedilen 116,9 milyon $’a kıyasla 114,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 57.862 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 56.172 mt’a kıyasla 51.125 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 47.233 mt ile Meksika takip ederken, Şubat ayında ABD’ye 1.000 mt’un üzerinde ihracat yapan ülke olmadı.