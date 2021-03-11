ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Ocak ayında %14,9 arttı

Perşembe, 11 Mart 2021 10:09:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %14,9 artış ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %0,5 düşüşle 103.705 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 95,3 milyon $ ve önceki yıl Ocak ayında kaydedilen 111,5 milyon $’a kıyasla 110,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 48.531 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 56.127 mt’a kıyasla 57.862 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 44.031 mt ile Meksika takip ederken, Ocak ayında ABD’ye 1.000 mt’un üzerinde ihracat yapan ülke olmadı.