ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat ayında %10,6 yükseldi

Cuma, 29 Mart 2024 09:22:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %10,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %38,2 artışla 214.652 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 231,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 192,9 milyon $’a kıyasla 252,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 84.350 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 71.937 mt’a kıyasla 86.278 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.045 mt ile Meksika, 21.253 mt ile Brezilya, 19.936 mt ile Vietnam ve 15.683 mt ile Güney Afrika takip etti.