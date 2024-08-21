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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında aylık %13,1 geriledi

Çarşamba, 21 Ağustos 2024 10:14:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %13,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %46,9 artışla 238.809 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 317,2 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 209,7 milyon $’a kıyasla 281,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 81.257 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 77.634 mt’a kıyasla 79.435 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 39.249 mt ile Vietnam, 21.815 mt ile Brezilya, 21.059 mt ile Meksika ve 19.782 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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