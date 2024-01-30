ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %4,6 yükseldi

Salı, 30 Ocak 2024 09:15:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4,6 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 düşüşle 174.101 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 194,5 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 219,8 milyon $’a kıyasla 201,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 70.146 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 64.363 mt’a kıyasla 61.672 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 21.743 mt ile Meksika, 21.493 mt ile Güney Kore, 17.155 mt ile Brezilya ve 15.155 mt ile Güney Afrika takip etti.