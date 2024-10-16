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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ağustos’ta aylık %6,13 artış kaydetti

Çarşamba, 16 Ekim 2024 10:00:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %6,13 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %33,2 artışla 249.064 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 279,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 216,7 milyon $’a kıyasla 273,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 74.055 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 83.195 mt’a kıyasla 80.056 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 65.202 mt ile Vietnam, 20.075 mt ile Meksika, 13.915 mt ile Brezilya ve 10.991 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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