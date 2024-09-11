ABD’nin galvanizli sac ihracatı Temmuz ayında aylık %4,6 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %4,8 artışla 125.863 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 173,9 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 165,2 milyon $’a kıyasla 176,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 65.975 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 57.516 mt’a kıyasla 76.082 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 49.142 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.