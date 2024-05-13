ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mart’ta aylık %6,2 yükseldi

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:08:18 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı, aylık %6,2 ve yıllık %4,7 artışla 127.977 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 169,2 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 160,8 milyon $’a kıyasla 176,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 65.146 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 51.524 mt’a kıyasla 70.635 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 56.295 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.