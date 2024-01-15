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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım ayında %5,6 düştü

Pazartesi, 15 Ocak 2024 09:20:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,6 düşüş ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %9,9 artışla 114.141 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 164,5 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 149,7 milyon $’a kıyasla 153,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 61.420 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 54.840 mt’a kıyasla 57.914 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 55.508 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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