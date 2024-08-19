ABD’nin galvanizli sac ihracatı Haziran ayında aylık %8,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %8,4 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5,7 düşüşle 120.301 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 187,1 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 174,8 milyon $’a kıyasla 173,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 71.276 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 66.489 mt’a kıyasla 65.975 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 53.423 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.